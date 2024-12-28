Умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин

На 84-м году жизни умер Валерий Кузьмин. Он выступал за хоккейные клубы «Спартак» и «Крылья Советов» на позиции защитника. В составе этих команд четыре раза становился чемпионом СССР и три раза — обладателем кубка советских республик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: spartak.ru Фото: spartak.ru

Выступать за «Спартак» Кузьмин начал в 1958 году. Играя за «красно-белых», он четыре раза входил в число лучших в сезоне. Кузьмин играл за «Спартак» 14 лет, а потом перешел в «Крылья Советов». Через три года защитник перешел в хельсинский «Йокерит», в котором, проиграв два года, завершил свою игровую карьеру.

После этого он был тренером у команды «Крылья Советов», работал в «Химике», а также тренировал детские команды. В 2019 году Кузьмину присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России».

Пресс-служба «Спартака» отметила, что клуб позже сообщит дату и место прощания с чемпионом. Команда выразила соболезнования родным и близким Валерия Кузьмина.