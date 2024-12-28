В воскресенье в Черноземье будет облачно, без осадков, от -6°С до +1°С

В большинстве регионов Черноземья в воскресенье, 29 декабря, ожидается облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от -6°С до +1°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается облачность при -1°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при +1°С, без осадков.

В Воронеже ночью прогнозируют переменную облачность при -3°С, без осадков. Днем — переменную облачность при 0°С, без осадков.

В Курске температура составит -1°С…0°С. Ночью будет облачно, без осадков, днем — облачно, временами выпадут небольшие осадки.

В Липецке ночью ожидается малооблачная погода при -3°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при 0°С, без осадков.

В Орле ночью прогнозируется облачность при 0°С, без осадков. Днем — облачность при +1°С, небольшие осадки.

В Тамбове в течение суток ожидается облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от -6°С до -2°С.

Анастасия Колпачева