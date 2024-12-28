Подставным лицам усиливают контроль

В России хотят наказывать за незаконную регистрацию ИП. Поправки к двум уголовным статьям подготовило правительство, в конце недели их внесли в Думу. Речь о ситуациях, когда бизнес регистрируется на подставное лицо. За такое наказывают и сейчас, но только в случаях открытия юридического лица. Практику хотят расширить на индивидуальных предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

О смысле поправок и возможных рисках их применения рассуждает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Конечно, в этом есть своя логика. Если мы запрещаем незаконно регистрировать юридические лица, то, наверное, можно и запретить незаконно регистрировать ИП. Но проблема тут в том, что довольно сложно понять, что такое незаконная регистрация юрлица, потому что очень тонкие грани. Если юридическое лицо существует как абстрактная конструкция, с ИП более проблемная ситуация, потому что это как бы и человек, и эта конструкция в одном лице. То есть ИП-шнику как бы сложнее быть фиктивным.

Фиктивные ИП создаются, как правило, тоже чтобы избежать ответственности. В основном это минимизация налогообложения и обналичивание денег. Бывает так, что просто берут какую-нибудь бабулю и говорят, мол, давай мы тебе будем 5 тыс. руб. в месяц платить, а ты зарегистрируешь ИП, будут приходить тебе денежки, ты их будешь в банкомате снимать и нам отдавать».

Главный вопрос, связанный с незаконной регистрацией бизнеса, это ответственность подставных лиц, отмечает председатель коллегии адвокатов Москвы «Григориадис Групп» Дмитрий Григориади. По его словам, единого подхода здесь нет: «Есть разносторонняя практика. В Москве даже среди следственных органов разных районов разные мнения относительно привлечения к уголовной ответственности. Есть следственные органы, которые подходят одинаково строго как к бенефициару, так и к номиналу.

При этом есть позиция, где к номиналам проявляется лояльность, в том числе при условии, что номинал говорит, мол, да, я подставное лицо, у меня такие-то жизненные обстоятельства, так сложилось. Это все анализируется, и иногда номиналов привлекают, иногда не привлекают с формулировкой "лицо, неосведомленное о преступных намерениях". Есть разные обстоятельства, и каждая ситуация индивидуальна, и подход индивидуальный. Вообще, обнальная история очень многогранна».

Сейчас за регистрацию бизнеса на подставных лиц грозит штраф до 300 тыс. руб. или до трех лет лишения свободы. Если следствие и суд решат, что обвиняемые действовали в составе группы, максимальный штраф вырастет до полумиллиона, а срок до пяти лет.

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Илья Сизов