В парках Сочи подготовили более 20 новогодних локаций

Более 20 новогодних интерактивных локаций подготовили для сочинцев и гостей курорта в городских парках отдыха. Как сообщают в пресс-службе мэрии, на Новый год и Рождество в Сочи пройдет более 130 основных мероприятий. Праздничные программы подготовили все учреждения культуры, концертные залы, парки и горнолыжные курорты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Основные интерактивные локации организовали в историческом парке «Ривьера». Власти рассказали, что там на главном входе разместили новогодний занавес, подготовили резиденцию Деда Мороза и Древо семьи — ель, украшенную портретами сочинцев, активно участвовавших в городских мероприятиях, приуроченных к Году семьи, фото многодетных семей, исторические кадры, а также фотомоменты из семейных альбомов участников спецоперации.

По данным властей, парк отдыха «Ривьера» является одной из визитных карточек города. В праздничные дни там ожидают тысячи горожан и туристов. С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года там пройдет насыщенная программа. На телеэкранах парка будут транслировать прохожих, на новогодней ярмарке будут продавать изделия ручной работы и проводить бесплатные творческие мастер-классы. В пальмовом сад проведут игры, на главных аллеях организуют парад сказочных героев, будут работать аниматоры. У планетария пройдут новогодние гуляния, праздничные концерты вокальных и танцевальных школ города, тематические дискотеки. На площади у детского развлекательного центра «Лакосмик» пройдет интерактивное шоу «Магический шаг». Музыкальные шоу организуют на площади у Зеленого театра.

В адлерском филиале «Парков отдыха «Ривьера-Сочи» помимо праздничных концертов и мероприятий подготовили танцевальные вечеринки и шоу ростовых кукол. Посетить их можно с 29 декабря 2024 года по 7 января 2025 года с 12:00 до 15:00.

Анимационные представления с ростовыми куклами также пройдут в лазаревском парке отдыха. Там же подготовили массу спортивных программ для семей, экскурсию и праздничный концерт местной танцевальной студии бального танца. Посетить мероприятия можно со 2 по 8 января.

Татьяна Ручкина