«Азимут» отменил полеты в Баку и Гянджу из-за решения властей Азербайджана

Авиакомпания «Азимут» приостановила выполнение рейсов из Минеральных Вод и Сочи в Азербайджан. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, сейчас отменены полеты в направлениях Баку и Гянджу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Причиной послужил отзыв слотов аэропортами Баку и Гянджи. Ранее Азербайджан приостановил полеты авиакомпаний из Баку в десяти городах России.

Ограничения были введены на фоне расследования крушения самолета Embraer 190, принадлежавшего авиакомпании AZAL. Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи Актау. На борту находились 67 человек, из которых погибли 38.

По версии министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева, происшествие произошло в результате «внешнего вмешательства».

На момент крушения в районе аэропорта Грозного наблюдались сложные погодные условия.

«Азимут» базируется в аэропортах Ростова-на-Дону («Платов»), Краснодара и Минеральных Вод. Флот авиакомпании состоит из 20 самолетов Superjet 100.

Нурий Бзасежев