FlyDubai отменила новогодние рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

Авиакомпания FlyDubai приостановила полеты в Дубай из Сочи и Минеральных Вод с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, отмена рейсов затронула свыше двух тысяч пассажиров, из которых 90% - клиенты туристических компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Перевозчик объяснил приостановку полетов форс-мажорными обстоятельствами. «В настоящий момент туроператоры занимаются оперативным разрешением вопроса с отменой рейсов flydubai из Сочи и Минвод», - говорится в сообщении АТОР.

Наталья Решетняк