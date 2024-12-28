В Переславле подорожает проезд в автобусах

С 1 января 2025 года в Переславле-Залесском Ярославской области цена за проезд в городских автобусах увеличится на три рубля и составит 31 рубль за разовую поездку. Об этом сообщается в постановлении администрации муниципального округа, опубликованном 28 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Ранее рост цен произошел с 1 апреля 2024 года, когда стоимость проезда выросла с 22 до 28 руб. С нового года полномочия по управлению общественным транспортом в Переславле перейдут к областной власти через ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Переславль стал вторым райцентром в регионе, где повысили стоимость проезда. Ранее аналогичное решение приняли власти Тутаева: с нового года цена за одну поездку в автобусе там составит 24 рубля вместо прежних 19 руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предельную стоимость проезда в автобусах для муниципальных образований увеличило министерство тарифного регулирования. В частности, для Переславля предельный тариф вырос с 28 до 31,75 руб.

Антон Голицын