В райцентрах Ярославской области вырастут предельные тарифы на проезд

В Ярославской области вырастут предельные (максимальные) тарифы на проезд в автобусах в городах и поселках области. Министерство тарифного регулирования региона опубликовало приказы об установлении тарифов на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Переславле-Залесском предельный тариф на одну поездку составит 31,75 руб. (сейчас 28 руб.), в Ростове — 31,16 руб. (сейчас 28,02), в Угличе — 32,01 руб. (сейчас 28,1 руб.).

Самый значительный рост в абсолютном выражении ожидается в Пошехонье. Там предельный тариф врастет на 7,34 руб. и составит 33,54 руб. за одну поездку — это максимум среди всех малых городов области. В Тутаеве тариф вырастет на 7,16 руб. — до 26,2 руб.

В Любиме предельный тариф составит 31,07 руб. (ранее 28,14), в Данилове — 31,58 руб. (ранее 28,08), в Мышкине – 30,69 руб. (ранее 27,24), в Гаврилов-Яме — 32,78 руб. (ранее 28,23), в Пречистом – 31,71 руб. (ранее 28,17).

Реальную стоимость проезда определяют местные или региональные власти (если полномочия в районах перешли на областной уровень). Пока что о повышении платы заявили в администрации Тутаевского района. В правобережной части райцентра билет на одну поездку в автобусе будет стоить с 1 января ниже установленного максимума — 24 руб. (19 руб. в 2024 году).

Пока что не опубликован приказ о предельных тарифах на проезд в автобусах Рыбинска, хотя, как следует из документов министерства тарифного регулирования, этот вопрос рассматривался. Без изменения остаются предельные тарифы на проезд в Ярославле, где стоимость повысилась с мая 2024 года.

Антон Голицын