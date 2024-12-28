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Бухгалтер из Новороссийска обвиняется в мошенничестве на 108 млн рублей

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Новороссийска. Ей вменяют мошенничество в крупном размере при работе главным бухгалтером кредитного кооператива (ч. 4. ст. 159 УК РФ), сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2015 по март 2019 года обвиняемая привлекала средства вкладчиков, заведомо зная о невозможности возврата взносов и выплаты процентов. В материалах дела также указано, что женщина составляла фиктивную отчетность и обучала мошенническим схемам других участников преступной группы.

Кооператив действовал через офисы в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюке и Крымске. В результате мошеннической схемы пострадали 160 человек. Общий ущерб составил 108 млн руб.

Материалы дела переданы в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Нурий Бзасежев

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