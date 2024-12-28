Движение на трассе Адлер — Красная Поляна восстановили после ДТП с погибшим

В Сочи завершили работы по устранению последствий ДТП, произошедшего на трассе Адлер — Красная Поляна, в результате которого один человек погиб и двое были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По предварительным данным от правоохранительных органов Краснодарского края, водитель автомобиля Kia, движущийся в сторону Адлера, потерял управление. В результате автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами — «Волгой» и Voyah. В результате аварии водитель Kia получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Также госпитализировали водителя «Волги» с различными травмами.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые регулировали движение и обеспечивали безопасность. Одна из полос была полностью перекрыта для проведения необходимых следственных действий. Теперь движение восстановлено в штатном режиме, и специалисты продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сотрудники Госавтоинспекции установили личность женщины-водителя «Ниссан Кашкай». В начале декабря на улице Пластунской владелица иномарки попала в ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, после чего скрылась с места происшествия.

Мария Удовик