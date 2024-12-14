Жительницу Сочи лишили водительских прав после ДТП с пострадавшим ребенком

В Сочи сотрудники Госавтоинспекции установили личность женщины-водителя «Ниссан Кашкай», которая 10 декабря на улице Пластунской совершила ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок, после чего скрылась с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении нарушительницы, родившейся в 1996 году, составлены административные материалы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление водителем места ДТП.

Суд признал женщину виновной и лишил ее права управления транспортными средствами.

Тат Гаспарян