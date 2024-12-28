Главного бухгалтера больницы Туапсе оштрафовали за задержку оплаты поставок

В результате прокурорской проверки главного бухгалтера Туапсинской районной больницы № 3 оштрафовали за нарушение сроков оплаты товаров, что нарушило права поставщиков и противоречит государственной политике поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку в сфере закупок и выявила, что главный бухгалтер больницы не выполнил обязательства по своевременной оплате расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории. Задержка платежей нарушает принципы государственной политики, направленной на поддержку предпринимательства, и существенно ущемляет права поставщиков.

В связи с этим прокуратура инициировала административное дело в отношении главного бухгалтера по ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение сроков и порядка оплаты товаров и услуг при государственных закупках). Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю назначило виновному штраф в размере 30 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в Майкопе завершили судебное разбирательство по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ, в результате которого 14 жителей Краснодарского края. Легализация преступных доходов составила более 1 млн руб., а доход от одной из аптек достигал от 300 до 500 тыс. руб. в день.

Мария Удовик