Назначен врио замгубернтатора Курганской области по ЖКХ и строительству

В правительстве Курганской области сменился ответственный за сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора по этим вопросам назначен Иван Ситников, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Господин Ситников приступит к работе 29 декабря. Ранее он возглавлял АО «Варгашинское ДРСП» (учредитель — департамент имущественных и земельных отношений Курганской области). До этого работал директором курганского муниципального «Специализированного дорожного предприятия».

Предыдущий заместитель губернатора Курганской области по строительству и ЖКК Константин Малышев продолжит работу в правительстве в должности советника главы региона Вадима Шумкова по тем же вопросам. Он будет контролировать исполнение поручений Вадима Шумкова в этих сферах.