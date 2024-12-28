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В Свердловском МЧС опровергли сообщения о взрыве в Арамили

В МЧС Свердловской области опровергли сообщения о взрыве в Арамили (Свердловская область).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало»,– сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что все пожарные команды находятся в местах постоянной дислокации.

Ранее в СМИ сообщили о звуке, напоминающем взрыв, который прозвучал в Арамили. При этом не установлено, где именно могло случиться происшествие.

Анна Капустина

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