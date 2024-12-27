Свыше 300 килограммов изъятых из оборота наркотиков уничтожили в Петербурге

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на специальном полигоне уничтожили более 300 кг запрещенных веществ, изъятых из нелегального оборота. Их общая стоимость превышает 120 млн рублей, пишет «Российская газета».

Помимо наркотиков, сожгли также оборудование для их производства. Эти предметы, запрещенные вещества и прекурсоры прежде были вещественными доказательствами по уголовным делам. Производителям уже вынесли обвинительные приговоры.

Ликвидация наркотиков проходила на специальном испытательном полигоне одного из городских предприятий. Межведомственная комиссия контролировала процесс.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти семь тысяч капсул прегабалина нашла полиция в муринской квартире.

Татьяна Титаева