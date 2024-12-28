Uzbekistan Airways продолжает выполнять рейсы в Сочи

Авиакомпания Uzbekistan Airways продолжает осуществлять регулярные полеты в различные города России, в том числе в Сочи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию крупнейшего узбекского авиаперевозчика, 27 декабря авиарейсы также были выполнены в Иркутск, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов, Самару, Санкт-Петербург и Хабаровск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из столицы Узбекистана, Ташкента, авиарейсы в Грозный выполняют два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Рейсы в Махачкалу осуществляются один раз в неделю — по четвергам.

Однако «Азимут» отменил свои рейсы в Азербайджан, которые выполнялись из аэропортов Сочи и Минеральных Вод. Изменения связаны с недавними событиями в авиационной отрасли, когда несколько зарубежных авиакомпаний приостановили свои полеты в Россию. Основной причиной этого стали расследования, касающиеся катастрофы пассажирского самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшей 25 декабря недалеко от Актау в Казахстане.

В результате трагедии, унесшей жизни 38 человек, авиакомпания AZAL также приостановила свои рейсы из Баку в десять российских городов. Подобные меры приняли и другие авиакомпании, такие как казахстанская Qazaq Air, израильская El Al и арабская Flydubai, которые отменили свои маршруты в Россию и обратно.

Мария Удовик