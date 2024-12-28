Академик ЮНЦ РАН рассказал, что нужно для устранения разлива мазута на Кубани

Академик Геннадий Матишов прокомментировал события в Черном море и рассказал, что необходимо предпринять для устранения последствий разлива мазута в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЦ РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Геннадий Матишов напомнил, что в районе Керченского пролива в 2007 году происходила аналогичная катастрофа. В тот год 11 ноября вдоль черноморского побережья от Новороссийска до Севастополя в сильный шторм потерпели крушение 13 судов. Одно из них — танкер «Волгонефть-139» разломился на две части, и в акваторию вылилось 1000-1200 тонн мазута. Как и сейчас, район бедствия был объявлен зоной ЧС. По его словам, нынешняя ситуация требует серьезных вмешательств. Прежде всего, правительство РФ должно выпустить свое постановление о ликвидации последствий аварий танкеров на северо-востоке Черного моря. При этом необходимо открыть целевое федеральное финансирование ликвидации разливов нефтепродуктов. Необходимо в кратчайшие сроки провести геоэкологическую съемку у берегов Кавказа. Важно найти и устранить источники мазута, иначе на уже очищенные территории будут попадать новые порции загрязняющих веществ из танкеров. В любом случае требуется мониторинг штормового (повторного) загрязнения береговой линии, заявил эксперт.

«Считаю, что к ликвидации последствий аварии нужно привлечь специализированные организации – как это было в 2007 году. Нужно собрать материалы картирования донных отложений береговой зоны, данные об уровне грунтовых вод на пляжах, информацию о розе ветров и т. д. Росгидромет должен предложить ликвидаторам этой аварии достоверную информацию о розе ветров накануне и в день аварии»,— подчеркнул академик.

В ликвидации последствий аварии должны принимать участие специалисты институтов Российской академии наук и организаций, занимающихся берегозащитой. Их задача — наблюдать за литодинамикой прибрежной зоны, включая возможные загрязнения.

По словам Геннадия Матишова, участники работы могут облегчить себе задачу, обратившись к уже накопленному опыту. В 2008 году в издательстве Южного научного центра Российской академии наук вышел препринт «Экосистемный мониторинг и оценка воздействия разливов нефтепродуктов в Керченском проливе. Аварии судов в ноябре 2007 г.». В этой книге содержатся ответы на многие вопросы, которые сегодня возникают у ликвидаторов аварии и экологов.

Алина Зорина