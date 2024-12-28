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На водохранилищах в Златоусте и Нижнем Уфалее завершили ремонт плотин

На Айском (Златоуст) и Нижнеуфалейском водохранилищах завершились капитальные ремонты, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

На гидротехнических сооружениях установлены основные и аварийные затворы, реконструированы конструкции водосброса. В Златоусте также отремонтированы помещения водозабора и операторской, в Нижнем Уфалее усилены колонны павильона подъемных механизмов и уложена плитка отводного канала.

Обновление Айского водохранилища началось в 2022 году, Нижнеуфалейского – в 2023 году. На ремонт первого направили 170,3 млн руб., второго – 123 млн руб.

Виталина Ярховска

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