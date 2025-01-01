Год особых надежд

Каким наступивший год окажется для отраслевых рынков и экономики страны — эксперты поделились своими ожиданиями и прогнозами с «Ъ-Сибирь».

Александр Бойко, основатель и президент холдинга TS Group

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— 2025 год для российского бизнеса будет очередным тестом на стрессоустойчивость. Очевидно желание Банка России и правительства — за счет высоких ставок расчистить рынки для успешных компаний и, наконец-то, начать получать налог на прибыль. Это неминуемо приведет к банкротствам, росту безработицы и, как следствие, стабилизации уровня зарплатных ожиданий. Звучит жестоко. Но это долгоиграющая стратегия. А предприниматели, которые останутся без работы, обязательно найдут новое применение своим силам и ресурсам. Государство подталкивает нас к тому, чтобы мы начали делать то, чего на рынке еще нет, где рентабельность не 5%, а 100% или 500%.

Что касается нашего бизнеса, то я не думаю, что на рынке аренды коммерческой недвижимости будет стагнация. Хотя определенное затишье возможно. На рынке жилищного строительства — ситуация иная. Потребуется 7-10 лет чтобы распродать только то, что уже построили или начали возводить. Новым игрокам в этот сегмент соваться поздно, а многим из существующих придется перепрофилироваться. Хорошие перспективы есть у тех, кто работает в сегменте премиального жилья. Но это очень узкий сегмент.

Елена Терехина, председатель правления АО «Банк Акцепт»

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— Многие эксперты стали говорить о «кредитной засухе», как о прогнозе на 2025 год. Действительно, в последние два-три года усиливается сберегательная модель поведения. Клиенты избегают повышения кредитной нагрузки. Те финансовые организации, которые ориентированы на выдачу быстрых кредитов, уже столкнулись с необходимостью коррекции своей бизнес-модели.

Следующий усиливающийся тренд — кибербезопасность. Здесь, несомненно, преимущества на стороне банков, использующих российское ПО. Впрочем, помимо усиления защиты банка по периметру, я бы обратила внимание на расширение просветительской работы с клиентами. Как показывает практика, в 90% случаев клиент становится жертвой социальной инженерии и сам отдает свои сбережения мошенникам.

Третье направление — это гиперперсонализированая работа с клиентом. Причем не только с премиальный сегментом, это банки умеют делать, а с каждым. Мы видим, что при создании новых продуктов банки все чаще ориентируются на интересы клиентов.

Прогнозы на снижение доходности банковского бизнеса в 2025 году выглядят реалистичными. И это повод оценить стратегию развития на ближайшие годы. Разумная экономия ни в коем случае не должна отразиться на финтехе, обеспечении безопасности и обучении сотрудников.

Алексей Антипин, основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал»

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— Пока мы не видим предпосылок для смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году, а это значит, что в ближайшей перспективе бизнес продолжит существовать в условиях дорогого долгового финансирования. Однако инвестиционный спрос в разных секторах экономики довольно высок, поэтому компании будут искать альтернативные источники фондирования.

В частности, сохраняется высокий интерес представителей растущих компаний к IPO — на горизонте двух лет мы увидим не один десяток новых имен среди эмитентов акций. С текущими же макроэкономическими вызовами смогут справиться компании с низкой долговой нагрузкой, которые занимаются импортозамещением и взвешенно подходят к стратегии, формированию ресурсов для развития. В дальнейшем именно эти предприятия могут возглавить тренд на консолидацию в своих отраслях.

Татьяна Фомина, генеральный директор «Национальной сети доступных кофеен «Подорожник»

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— Никогда еще не было в моей жизни столь сложного, столь интересного, столь разнообразного года, как уходящий 2024-й. Мир не узнать, а потому даже не понимаешь — а что же ожидать от него? Что светлая сторона побеждает — нет никаких сомнений. Вопрос в цене этой победы и в том, как эта победа зависит лично от меня.

Пребывая в таких благостных ожиданиях, нет желания печалится о катастрофических проблемах в отрасли. Да, этот спад — самый глубокий и самый затяжной — в следующем году не закончится. Но после пережитых за 30 лет жизни «Подорожника», перетекающих из одного в другой экономического, налогового, денежно-кредитного, демографического кризисов, есть уверенность в том, что выживут только те бизнесы, руководители которых верят и не боятся. В 2025 году конкуренция команд, нестандартных решений, процессов автоматизации и настроений выберет лидеров рынка нового мира.

Сергей Карпекин, президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП)

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— Ожидания от 2025 года довольно разнонаправленные. С одной стороны, мы видим, что экономика страны жива и даже развивается. Положительные темпы демонстрирует промышленное производство. Ожидаю, что эта тенденция продолжится. С другой стороны, в результате роста ключевой ставки, кредитный ресурс стал практически недоступен для предприятий. И это может затормозить развитие производства.

С 1 января 2025 года вступают в силу масштабные изменения в налоговом законодательстве. Есть опасения, что для ряда предприятий они окажутся чувствительными. Поэтому мы ставим перед собой задачу, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, не допустить приостановки деятельности промпредприятий или их банкротств.

Конечно, хочется, чтобы поскорее наступил мир. Но есть ощущения, что до выполнения всех поставленных целей и задач СВО еще далеко. А значит, еще какое-то время мы будем находиться в состоянии мобилизованности, и эти обстоятельства будут на нас влиять. В условиях, когда вся экономика страны работает на решение такого рода задач, какие-то моменты в гражданской жизни могут быть упущены.

Оксана Козловская, председатель законодательной думы Томской области

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— В будущем году нас ожидает много важных дат и событий. Год объявлен президентом России Годом защитников Отечества. Будем отмечать 80-летие Великой Победы. В приоритете думы остается специальная военная операция. Работой, связанной с поддержкой участников СВО и их семей, ветеранов, сохранением исторической памяти, преемственности и ответственности поколений, мы продолжим заниматься и дальше.

Ключевое направление — правовое обеспечение реализации новых национальных проектов. Мы видим, что цели нацпроектов претерпели трансформацию, во главу угла ставится человек, семья, улучшение жизни людей. Нам предстоит «вдохнуть» это новое содержание в законы и в целом — в нормативно-правовую базу.

Наступает время внесения серьезных корректив в ряд стратегических программ развития региона, с учетом изменившихся условий в экономике, социальной политике. Пространственное развитие, научно-технологическое лидерство, демографические вызовы — все это приоритеты в деятельности законодательной думы в 2025 году.

Владимир Воркин, генеральный директор компании «Митпром»

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— В 2025 году российский агробизнес будет активнее наращивать экспорт и расширять кооперацию со странами Азии. В первую очередь с Китаем, но не только. Нас к этому подталкивает объективно существующая ситуация. Внутри России мы имеем беспрецедентно высокие ставки Банка России, девальвацию рубля и уже заметную внутреннюю конкуренцию в ряде отраслей. С другой стороны, наблюдаем рост мировых цен на свинину, зерновые, сухое молоко. В 2024 году три российских производителя уже начали поставки свинины в Китай. Сейчас их опыт изучается всеми отраслевыми игроками. Мой прогноз: в 2025 году на китайский рынок выйдут еще три-пять компаний. Это даст возможность маневра для всей отрасли, позволит немного сбалансировать эффект существующих негативных факторов.

Екатерина Болдырева, директор Новосибирского государственного художественного музея

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— Главное ожидание — это то, что 2025 год, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, станет годом нашей победы в специальной военной операции. Может ли музей приблизить эту победу? Убеждена, что да, используя свои средства и возможности.

Сегодня велика роль учреждений культуры в вопросах исторического и культурного просвещения. Наш музей в следующем году реализует несколько выставочных проектов, связанных с историей России. Это выставка работ из фондов нашего музея «Победителям посвящается», где будут представлены, в том числе, произведения художников-участников Великой Отечественной войны. Проведем выставку «Во славу русского оружия», посвященную великим битвам России. Также пройдут выставки, представляющие классическое русское искусство, связанные с историей России. Посетители увидят работы Репина, Шишкина, Айвазовского и других великих художников.

Александр Чернявский, политический аналитик, член Общественной палаты Красноярского края

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— В 2025 году есть реальный шанс завершить спецоперацию на территории бывшей Украины на условиях России, что окажет большое влияние на внутреннюю политику, в том числе, на региональном уровне, как минимум, на уровне трансформации повестки.

Стоит ожидать запуск региональных программ по рекрутированию участников СВО во власть. При этом, полагаю, что оппозиционным партиям не стоит рассчитывать, что эти изменения помогут им выйти из системного кризиса, который в последние годы только углубляется.

Главный риск для «Единой России» и, в целом, для власти заключается в ухудшении социально-экономической ситуации. К сожалению, при нынешней тупиковой политике Банка России, в 2025 году в этой сфере ничего позитивного ждать не приходится.

Андрей Панферов, первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области

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— Надеюсь, в 2025 году мы победим в этом конфликте, выгоним врага с наших границ и начнем новый исторический период. Каждый новый исторический период начинается и заканчивается боевыми действиями. Он означает, что будут пересмотрены взгляды на простые и непростые вещи. Безусловно, придется заниматься не только обороноспособностью, но и вопросами экономики, пересматривать многие аспекты. В том числе, пересматривать отношения государства с бизнесом и предпринимателями, которые сегодня принимают немалое участие в поддержке наших Вооруженных сил. Надеюсь на то, что представители власти избавятся от бездушного, как часто бывает, отношения к нашим гражданам, и многие чиновники станут для всех нас примером исполнения своего долга и, одновременно, очень чуткого подхода к чаяниям людей.

Михаил Кичанов, Валерий Лавский