«Ак Барс» продлил контракты с тремя хоккеистами до 2026-2027 годов

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» заключил новые соглашения с игроками Митчеллом Миллером, Дмитрием Кателевским и Константином Лучевниковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракты с Миллером и Кателевским продлены до 31 мая 2027 года, а с Лучевниковым — до 31 мая 2026 года.

Миллер, выступающий за «Ак Барс» с 2023 года, провел 70 матчей в КХЛ, набрав 33 очка (5 голов и 28 передач). Кателевский сыграл за казанский клуб 139 встреч, записав на свой счет 26 очков (11 голов и 15 передач). Лучевников в 142 матчах за «Ак Барс» набрал 16 очков (2 гола и 14 передач).

Вчера также стало известно, что «Ак Барс» обменял Дмитрия Юдина на защитника СКА Степана Фальковского.

Анар Зейналов