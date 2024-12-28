За неделю после непогоды в Сочи вывезли свыше 400 тонн ТКО

На объезде горного кластера мэр Сочи оценил состояние дорог и тротуаров, подводя итоги работы коммунальных служб после недавней непогоды. За минувшую неделю из города специалисты вывезли более 8 тыс. кубометров снега и свыше 400 тонн твердых коммунальных отходов, сообщил глава курорта Андрей Прошение в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Господин Прошунин отметил, что коммунальный и дорожный комплексы функционируют в штатном режиме. Для эффективной уборки снега вдвое увеличили количество муниципальной техники, усилили работа эвакуаторов, а также добавили дополнительные рейсы мусоровозов. В горном кластере задействовали 79 единиц специальной техники от федеральных, краевых и городских дорожных служб. Запас противогололедных материалов составляет 10 тыс. тонн.

На этой неделе в поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок продолжались работы по очистке и обработке автомобильных дорог и тротуаров. За сутки дорожные службы, в том числе муниципальные, краевые и федеральные организации, израсходовали 30 тонн противогололедных материалов и задействовали 66 единиц техники. В расчистке принимали участие 72 дорожных рабочих.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи были повреждены участки автомобильных дорог. Основные проезды уже восстановили, однако работы на сложных участках продолжались. Движение легкового транспорта на дороге в село Семеновка восстановили, но общественный транспорт пока не мог доехать до села. Маршрут №120 временно изменил свой маршрут, не заезжая в Семеновку, в то время как другие маршруты функционировали в обычном режиме.

Мария Удовик