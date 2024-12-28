В жилом массиве Мирный в Казани планируют построить новый конноспортивный комплекс за 892 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани построят конноспортивный комплекс за 892 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани построят конноспортивный комплекс за 892 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На строительство самого комплекса из городского бюджета выделят 596,5 млн руб., еще 295 млн руб. направят на прокладку инженерных коммуникаций. В рамках проекта планируется возведение манежа иппотерапии, зернохранилища и сенохранилища. Комплекс будет оснащен всеми необходимыми коммуникациями: электро-, водо- и газоснабжением, а также сетями связи.

Новый спортивный объект разместится южнее жилого массива Мирный. Проект также включает прокладку сетей водоснабжения, водоотведения и канализации по территории всего жилого массива Мирный.

Завершение работ запланировано на 20 ноября 2025 года. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Казани.

Анар Зейналов