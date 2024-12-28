В Рыбинске движение по Переборскому тракту восстановят 29 декабря

В Рыбинске проезд транспорта по Переборскому тракту восстановят 29 декабря. Напомним, что дорогу перекрывали из-за работ по устранению аварии на теплосетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переборский тракт во время устранения аварии

Фото: ООО «Рыбинская генерация», страница «Вконтакте» Переборский тракт во время устранения аварии

Фото: ООО «Рыбинская генерация», страница «Вконтакте»

В администрации города сообщили, что дорожное покрытие будет восстановлено песочно-щебеночными материалами с использованием разгрузочных железобетонных плит.

«Это временная мера до возможности сформировать полноценную подушку и уложить асфальтовый слой»,— уточнили в администрации.

Напомним, что около 50 домов и социальных объектов вечером 25 декабря остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Устранить аварию удалось только к вечеру 27 декабря, тогда же начали запуск отопления. По данным администрации, в 4:40 28 декабря котельная «Переборы» вышла на нормативные параметры по температуре и давлению. Жителям пообещали перерасчет за отопление и горячую воду.

Алла Чижова