В микрорайоне Рыбинска устранили аварию на сетях

В Рыбинске в микрорайоне Переборы устранили аварию на теплотрассе. Как сообщает глава города Дмитрий Рудаков, в дома начали подавать тепло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Котельная работает, выходит на параметры. Управляющие компании начали подавать тепло в дома и соцобъекты. Перерасчет жителям за отопление и горячую воду сделают уже в декабре. Причина аварии – изношенность коммунальных сетей. Долгое время теплоснабжающая организация меняла в год меньше километра сетей»,— написал господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что около 50 домов и социальных объектов вечером 25 декабря остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Вечером 26 декабря специалисты уже готовились к запуску системы после проведенного ремонта, но на сетях выявили еще один дефект. Поэтому работы продолжились. По факту отключения отопления прокуратура начала проверку.

Алла Чижова