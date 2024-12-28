Дорогу в Сочи частично перекрыли из-за ДТП с одним погибшим

Дорога, ведущая в Сочи, частично перекрыта из-за аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Около 7:00 по мск водитель Kia двигался со стороны Красной Поляны в сторону Адлера. Он допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами «Волга» и Voyah.

Водитель Kia скончался в больнице. Мужчина, находившийся за рулем «Волги», госпитализирован с различными травмами.

Сейчас на месте происшествия сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение. Одна полоса дороги полностью перекрыта. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Алина Зорина