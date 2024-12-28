Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дорогу в Сочи частично перекрыли из-за ДТП с одним погибшим

Дорога, ведущая в Сочи, частично перекрыта из-за аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Следующая фотография
1 / 3

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Около 7:00 по мск водитель Kia двигался со стороны Красной Поляны в сторону Адлера. Он допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами «Волга» и Voyah.

Водитель Kia скончался в больнице. Мужчина, находившийся за рулем «Волги», госпитализирован с различными травмами.

Сейчас на месте происшествия сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение. Одна полоса дороги полностью перекрыта. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...