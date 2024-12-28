Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд пересмотрит дело об изъятии у фермера комбайна из-за просрочки платежей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) вернул на пересмотр дело об изъятии у ростовского фермера Михаила Павлова зерноуборочного комбайна из-за просрочки оплаты лизинговых платежей. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным издания, фермер купил зерноуборочный комбайн по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» в 2021 году за 9 млн руб. Спустя несколько месяцев лизингополучатель допустил просрочку платежей на 340 тыс. руб. Задолженность в итоге была погашена, однако лизинговая компания приняла решение в одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять комбайн.

Юристы отмечают, что решение о пересмотре дела можно считать прецедентным после внедрения новой позиции Верховного суда по лизинговым спорам, и «разворачивающим» суды в сторону лизингополучателей, степень защиты которых от кабальных условий контрактов теперь возрастет.

Кристина Федичкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...