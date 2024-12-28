Суд пересмотрит дело об изъятии у фермера комбайна из-за просрочки платежей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) вернул на пересмотр дело об изъятии у ростовского фермера Михаила Павлова зерноуборочного комбайна из-за просрочки оплаты лизинговых платежей. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным издания, фермер купил зерноуборочный комбайн по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» в 2021 году за 9 млн руб. Спустя несколько месяцев лизингополучатель допустил просрочку платежей на 340 тыс. руб. Задолженность в итоге была погашена, однако лизинговая компания приняла решение в одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять комбайн.

Юристы отмечают, что решение о пересмотре дела можно считать прецедентным после внедрения новой позиции Верховного суда по лизинговым спорам, и «разворачивающим» суды в сторону лизингополучателей, степень защиты которых от кабальных условий контрактов теперь возрастет.

Кристина Федичкина