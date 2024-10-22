Кольцевую железную дорогу в Казани могут профинансировать через нацпроекты

В Казани разрабатывают первый этап городской кольцевой железной дороги, и в Минтрансе Татарстана рассчитывают на поддержку проекта через национальные программы. Об этом РБК-Татарстан сообщил глава министерства Фарит Ханифов.

Проект кольцевой железной дороги, который должен разгрузить городские транспортные потоки, разбит на три этапа. Сейчас идет завершение проектирования первого из них, на который в ближайшие месяцы планируют получить одобрение Главгосэкспертизы.

Министр отметил, что проект может быть профинансирован через национальные программы: «Городская электричка крайне необходима для Казани, и мы надеемся, что проект получит поддержку в нацпроектах. Пока сложно говорить о точных сроках реализации, но внимание к этой теме высокое».

На первом этапе планируется построить участок между станциями «Новое Аракчино» и «Казань-2» длиной 11,8 км. Стоимость проектных работ — 22,7 млн руб., финансирование осуществляется из бюджета Татарстана. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Проект городской кольцевой электрички был впервые представлен в 2011 году. В 2014 году его оценили в 18 млрд руб., но спустя два года стоимость возросла до 22,4 млрд. Предполагалось, что строительство завершится к 2018 году.

Анар Зейналов