«Метрополь» соблазняет новогодними подарками

К наступлению Нового года и Рождества один из старейших московских отелей приготовил специальные предложения. Новый год в «Метрополе» — самый долгожданный праздник, поэтому традиция баловать гостей сюрпризами и дарить подарки живет в его стенах уже много лет. Забронировавшие на праздничные дни номера категорий «Делюкс», «Метрополь», «Премьер» и «Посольский» получат подарки от отеля и его партнеров, в том числе кофейные пары от петербургской мануфактуры «Императорский фарфоровый завод» в специальном дизайне отеля, подарочные сертификаты, игристое и прочие сюрпризы.

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