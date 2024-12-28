Александру Бастрыкину доложат по делу о захвате власти в аргаяшском СНТ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования дела о захвате власти в одном из садоводческих товариществ в Аргаяшском районе. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), сообщает пресс-служба СК РФ.

В одном из telegram-каналов сообщается, что в садовом некоммерческом товариществе в Аргаяшском районе новый председатель увеличил взносы и начал отключать электричество тем, кто был не согласен с его назначением. «Члены садоводческого товарищества обвиняют его в подделке подписей и захвате управленческих функций»,— сообщает СК.

Главе ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств нарушения прав членов СНТ.