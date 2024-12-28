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Двое погибших и 17 пострадавших: суточная статистика ДТП по Петербургу и Ленобласти

За минувшие сутки 27 декабря на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 462 аварии. ДТП на трассах 47-го региона унесли жизни двоих человек, сообщили в местном управлении ГАИ.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

За эти сутки в городе было зарегистрировано 381 ДТП, число пострадавших к концу дня достигло 15. В Ленобласти произошла 81 авария, два человека получили травмы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три человека пострадали при столкновении автобуса и «Лады» на Мурманском шоссе.

Дарья Астанина

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