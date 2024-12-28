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В Златоусте экс-машинисту по решению суда выплатят премию за преданность РЖД

В Златоусте суд обязал локомотивное депо (структура ОАО «РЖД») выплатить бывшему работнику вознаграждение за преданность компании. Бывший машинист электровоза получит 195 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство установило, что в сентябре 2024 года машинист электровоза был уволен с железнодорожного предприятия по состоянию здоровья. Однако вознаграждение за преданность компании, положенное за отработанные 19,5 лет, ему не выплатили. Прокуратура подала иск к ОАО «РЖД». Требования были удовлетворены, с компании взыскали 195 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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