В Златоусте экс-машинисту по решению суда выплатят премию за преданность РЖД

В Златоусте суд обязал локомотивное депо (структура ОАО «РЖД») выплатить бывшему работнику вознаграждение за преданность компании. Бывший машинист электровоза получит 195 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство установило, что в сентябре 2024 года машинист электровоза был уволен с железнодорожного предприятия по состоянию здоровья. Однако вознаграждение за преданность компании, положенное за отработанные 19,5 лет, ему не выплатили. Прокуратура подала иск к ОАО «РЖД». Требования были удовлетворены, с компании взыскали 195 тыс. руб.

Виталина Ярховска