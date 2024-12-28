В Ярославской области за сутки сбили четырех пешеходов

В Ярославской области за последние сутки произошли четыре ДТП, в которых пострадали пешеходы. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на Комсомольской

Фото: УМВД по Ярославской области ДТП на Комсомольской

Фото: УМВД по Ярославской области

Рано утром 27 декабря на улице Комсомольской 44-летний водитель автобуса наехал на 37-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Также вчера утром, но уже в Рыбинске на улице Блюхера машина Hyundai сбила 22-летнего пешехода. Он тоже оказался в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на Промышленной

Фото: УМВД по Ярославской области ДТП на Промышленной

Фото: УМВД по Ярославской области

В других авариях пешеходам потребовалось амбулаторное лечение. Так, утром 27 декабря на Промышленной в Ярославле трактор сбил 58-летнюю женщину-пешехода, а на улице Городской Вал вечером Chevrolet наехал на 11-летнюю девочку.

«По фактам произошедшего сотрудниками полиции проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова