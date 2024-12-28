Ростовская область увеличила объем агролизинга на 124% в 2024 году

АО «Росагролизинг» поставило в Ростовскую область в 2024 году почти 1,2 тыс. единиц техники. Это на 124% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Больший объем техники приобрел за год только Татарстан (почти 1,3 тыс. техники, +55%). Ростовская область по этому показателю идет на втором месте. Тройку лидеров замыкает Саратовская область с 954 единицами техники (+34%). Также в топ-5 регионов по объему приобретения техники вошли Краснодарский край (898 единиц) и Республика Башкортостан (812 единиц).

В целом в 2024 году АО «Росагролизинг» поставило клиентам более 18 тыс. единиц техники (+25%). Было отгружено 2,3 тыс. комбайнов, 2,2 тыс. тракторов, 1,5 тыс. единиц автотехники, 1,1 тыс. вагонов и 11,3 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники.

Кристина Федичкина