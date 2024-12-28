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Коммерсантъ FM
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Разведка России: США и Британия готовят атаки на российские военные базы в Сирии

Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, что США и Великобритания после смены власти в Сирии хотят не допустить стабилизации обстановки в стране. Американские и британские власти, по версии СВР, планируют атаки на российские военные объекты в Сирии. Исполнить их якобы должны члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ).

Согласно пресс-релизу СВР, Вашингтон и Лондон «ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке» и надеются обеспечить себе «длительное доминирование» в регионе. «Этому, однако, препятствует военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности»,— заявили в СВР.

Как утверждается, представители британской МИ-6 и американского ЦРУ поручили базирующимся в Сирии команди­рам ИГ (группировка признана в России террористической и запрещена) осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для этого террористы якобы уже по­лучили ударные БПЛА. «В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии»,— считают в СВР.

8 декабря власти в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Новые власти Сирии ищут "пятую колонну"».

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