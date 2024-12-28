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В Казани за сутки произошло 210 ДТП, из них четыре с пострадавшими

В пятницу, 27 декабря, в Казани произошло 210 ДТП, четыре из которых — с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Среди аварий с пострадавшими зафиксированы два столкновения автомобилей и два наезда на пешеходов.

Кроме того, за минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали семь нетрезвых водителей и пять человек без водительских прав. Четверо граждан были доставлены в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Анар Зейналов

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