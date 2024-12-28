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Три рейса в Казань перенаправили в аэропорт Нижнекамска

Самолеты из Томска, Сургута и Кемерово, следовавшие в Казань, перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта.

Решение о смене аэропорта прибытия было принято командирами воздушных судов из-за временной приостановки работы аэропорта Казани. В настоящее время аэропорт столицы Татарстана не принимает и не отправляет рейсы.

Сегодня в 06:00 по московскому времени на работу аэропорта были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Вчера по аналогичной причине аэропорт не принимал рейсы с 06:00 до 10:00 по московскому времени.

Анар Зейналов

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