Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области водитель на ПАЗ сбил пешехода, он в реанимации

На автодороге Брусяна-Светлое-Белокаменный водитель на ПАЗ совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

ДТП произошло вечером 27 декабря около 21:00 на 3-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, 69-летний житель Сухого Лога, наехал на пешехода, который шел по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. В автобусе находились пассажиры — работники предприятия, которых водитель вез домой после смены из Асбеста. Никто из них не пострадал.

Водитель сообщил, что на прямом участке дороги внезапно увидел пешехода и пытался избежать столкновения, но безуспешно. Осмотр показал отсутствие признаков опьянения у водителя, который имеет 25-летний стаж вождения и ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Личность пострадавшего пешехода, находящегося в реанимации районной больницы, пока устанавливается. Госавтоинспекция проводит проверку всех обстоятельств ДТП. В ведомстве напомнили пешеходам о важности использования световозвращающих элементов на одежде вне населенных пунктов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям.

Ранее в Екатеринбурге водитель «Лада Калина» сбил 65-летнюю женщину на пешеходном переходе. Ее доставили в больницу для оказания помощи.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...