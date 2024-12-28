В Свердловской области водитель на ПАЗ сбил пешехода, он в реанимации

На автодороге Брусяна-Светлое-Белокаменный водитель на ПАЗ совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

ДТП произошло вечером 27 декабря около 21:00 на 3-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, 69-летний житель Сухого Лога, наехал на пешехода, который шел по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. В автобусе находились пассажиры — работники предприятия, которых водитель вез домой после смены из Асбеста. Никто из них не пострадал.

Водитель сообщил, что на прямом участке дороги внезапно увидел пешехода и пытался избежать столкновения, но безуспешно. Осмотр показал отсутствие признаков опьянения у водителя, который имеет 25-летний стаж вождения и ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Личность пострадавшего пешехода, находящегося в реанимации районной больницы, пока устанавливается. Госавтоинспекция проводит проверку всех обстоятельств ДТП. В ведомстве напомнили пешеходам о важности использования световозвращающих элементов на одежде вне населенных пунктов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям.

Ранее в Екатеринбурге водитель «Лада Калина» сбил 65-летнюю женщину на пешеходном переходе. Ее доставили в больницу для оказания помощи.

Анна Капустина