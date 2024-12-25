В Екатеринбурге «Лада Калина» сбила 65-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Екатеринбурге на улице Фурманова, 125, около утром 25 декабря водитель «Лада Калина» сбил 65-летнюю женщину на пешеходном переходе. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель ехал по со стороны улицы Шаумяна, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавшую доставили в больницу № 24 для оказания медицинской помощи. Инспекторы ДПС проводят проверку, выясняя все обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и внимательности за рулем.