Объем промышленного производства в Ростовской области вырос на 6,3%

В январе-ноябре 2024 года промышленные предприятия Ростовской области увеличили выпуск продукции на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В обрабатывающих отраслях объем выпуска продукции увеличился на 7,6%. В числе лидеров находятся производители транспортных средств и оборудования (рост в 1,5 раза), электрического оборудования (+49,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+17,9%). Успешно развиваются и другие крупнейшие отрасли: производство металлоизделий увеличилось на 10%, машин и оборудования – на 6,3%, стройиндустрия – на 5%, пищевая промышленность – на 2,1%.

Добывающая промышленность нарастила выпуск продукции на 2,2%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов – на 1,9%. Предприятия электро-, теплоэнергии и газоснабжения сократили производство на 0,6%.

Кристина Федичкина