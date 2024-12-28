В Челябинской области ожидаются морозы до -26 градусов

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием до -26 градусов Цельсия. Резкое изменение погоды необходимо учитывать автомобилистам и пешехода, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

По данным Челябинского гидрометцентра, мороз до -26 градусов Цельсия ожидается в ночь с 29 на 30 декабря на юге региона. В среднем по области температура воздуха по ночам 29 и 30 декабря составит -8,-16 градусов. Днем 29 декабря ожидается -4,-9, на юге до -14 градусов. Днем 30 декабря еще немного похолодает — -6,-11, на юге до -16.

Сотрудники ГАИ рекомендуют проявлять особую осторожность тем, кто собирается в загородные поездки. Перед этим необходимо заправить полный бак топлива, убедиться в исправности автомобиля и взять все необходимое для мелкосрочного ремонта, а также теплую одежду.