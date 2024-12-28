Объем платных услуг населению Ростовской области вырос на 5,9%

В январе-ноябре 2024 года общий объем платных услуг, оказанных населению Ростовской области, составил 395,2 млрд руб. Это выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 5,9% (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Ростовстат.

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В структуре общего объема платных услуг значительную часть занимают бытовые услуги (22,8%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (22,3%), транспортные (16,1%) и медицинские (9,2%).

За одиннадцать месяцев населению региона было оказано услуг бытового характера на 90,1 млрд руб. (+8,8%). Среди них наиболее востребованными стали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (41,9%), по ремонту и строительству жилья и других построек (26,6%), парикмахерские и косметические услуги (11,3%).

Кристина Федичкина