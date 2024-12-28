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«Башнефть» повысила цены на все виды топлива

«Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») сегодня повысила розничные цены на все виды топлива. Так, стоимость бензина АИ-100 увеличилась на 50 коп. за литр, до 80,65 руб. АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» стали дороже на 20 коп. — цена составляет 57,3 руб. за литр.

Стоимость ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» увеличилась на 20 коп. за литр — до 58,35 руб. Цена АИ-92 выросла до 53,65 руб., ATUM-92 подорожал до 54,75 руб. — обе марки стали дороже на 20 коп. На 20 коп. изменилась цена на дизельное топливо — до 67,2 руб.

Предыдущий раз «Башнефть» повышала цены 22 декабря.

Наталья Балыкова

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