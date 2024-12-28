Фицо: Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией

Власти Украины ведут страну к катастрофе, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что не принадлежит к тем западным политикам, «которые открыто поддерживают войну». Господин Фицо считает, что Украина в результате потеряет территории.

«Никогда не буду согласен с тем, чтобы во имя каких угодно геополитических интересов... ослабить и разделить Россию, чтобы славяне убивали друг друга. Я не понимаю, почему украинский президент отвергает перемирие»,— сказал премьер Словакии в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).

По его мнению, украинские власти «тащат всю страну к катастрофе», а позиция Украины на возможных мирных переговорах «с каждым днем все хуже». «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск»,— убежден Роберт Фицо. Он добавил, что предложил Словакию в качестве площадки для проведения переговоров «на каком угодно уровне».

22 декабря господин Фицо посетил с визитом Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что беседа проходила в формате «один на один». Словацкий премьер пытался урегулировать вопрос поставок российского газа, транзит которого через Украину прекратится с января.

Подробности — в материале «Ъ» «Роберт Фицо решил обозначиться».