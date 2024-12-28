В Кургане проезд в общественном транспорте подорожает до 37 рублей

С 1 января 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте в Кургане будет составлять 37 руб. Цена вырастет на два рубля. С 32 до 35 рублей цену поднимали 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причинами увеличения стоимости проезда называют рост цен в сфере транспорта и необходимость повышения зарплат водителям. Газ сейчас можно приобрести за 30,3 руб., что на 13,6% больше предыдущих показателей. МРОТ с 1 января 2025 года вырастет на 16,6% – с 22,1 тыс. руб. до 25,8 тыс. руб. Изначально, по информации администрации, ряд перевозчиков заявлял о необходимости повышения тарифа до 47 руб. и выше. Однако, с учетом субсидирования регионом части затрат, финансовую нагрузку на граждан снизят. Также правительство компенсирует существенную часть издержек подрядчиков на покупку нового транспорта. Из 170 единиц техники 140 автобусов для города приобретено с господдержкой.

При этом в мэрии подчеркивают, что в сравнении с соседними регионами тариф на проезд в Кургане остается на среднем уровне. Так, в Челябинске он увеличен до 43 руб., в Уфе – до 41 руб., Омске – до 40 руб. В Перми также действует тариф в 37 руб.

Виталина Ярховска