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На трассах в Курганской области ограничили движение для пассажирского транспорта

В Курганской области на двух участках автодорог временно ограничили движение для пассажирского транспорта. Запрет введен из-за сильной метели и гололеда, сообщает местная госавтоинспекция.

Ограничения введены 28 декабря с 7:30. Проезд для автобусов будет недоступен на участке 350-443 км автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибириск (от Лебяжьевского кольца до кольца Петуховского округа). Кроме того, пассажирскому транспорту не проехать на 396-479 км подъезда к Ишиму.

Подрядные организации на этих участках устраняют гололед.

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