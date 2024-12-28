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обновлено 07:50

Над Ростовской областью сбили 17 дронов ВСУ за ночь

В ночь на 28 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили уничтожили 17 беспилотников над территоией Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам врио губернатора, воздушная атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, а также Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию уточняется.

Анастасия Казуков

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