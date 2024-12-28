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СМИ: Экс-капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков попался пьяным за рулем на Дону

Сотрудниками ДПС на автодороге в Ростовской области был задержан бывший футболист столичного футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков. Находившегося за рулем спортсмена проверили на наличие алкоголя в организме, тест показал 0,8 промиле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Комсомольская правда».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Конкретное место случившегося не уточняется.

Согласно сообщению, после составления протокола автомобиль 37-летнего Дениса Глушакова был отправлен на автостоянку.

Денис Глушаков играл за ФК «Спартак» в 2013-2019 годах. Был капитаном команды. Также он выступал в составе сборной России, за которую сыграл 57 матчей.

Сергей Иванов

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