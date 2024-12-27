Победить «Витязь» «Локомотиву» помогла реализация моментов

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин объяснил победу над «Витязем» тем, что команда успешно реализовывала моменты по ходу матча. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что игра 27 декабря в Балашихе завершилось счетом 3:5. Господин Никитин назвал забитые голы «хорошими» и отметил, что команда достаточно провела времени в атаке. Высказался главный тренер и о трех пропущенных шайбах.

«Не в оправдание Даниила Исаева (вратарь), но тяжело, когда ты 10 минут без работы, а потом раз – момент сразу. И ребята тоже фокус определенный теряли, чувство опасности под воротами. Нужно отдать должное мастерству исполнителям голов. Но это хоккей. От нас нужна была правильная реакция на пропущенные шайбы. Ключевой фактор в игре? Сегодня ключевые моменты реализовывали. Все равно голы нужны, и играть полегче»,— сказал наставник «Локомотива».

Игорь Никитин, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал игру словацкого нападающего Рихарда Паника. Он объяснил, что сейчас его ставят в разные тройки. «Он присматривается. Мы тоже»,— сказал господин Никитин.

Сегодня в КХЛ закрывается трансферный рынок. Главный тренер ярославцев рассказал, что рассматривался форвард Никита Коростелев из череповецкой «Северстали», но соглашение не было достигнуто из-за предложенной цены.

29 декабря «Локомотив» сыграет на выезде с минским «Динамо». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 32 матчах и проиграли в 9. На счету команды 66 очков.

Алла Чижова