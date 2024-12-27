«Локомотив» забил пять шайб на выезде и победил

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Балашихе завершилась счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде команды обменялись шайбами: забили Максим Шалунов из «Локомотива» и Дмитрий Бучельников из «Витязя». Во втором периоде дубль оформил нападающий железнодорожников Артур Каюмов и одну шайбу в ворота соперника забросил Павел Красковский. По итогам двух периодов счет был 1:4 в пользу гостей. В третьем периоде почти друг за другом было забито три гола: один на счету «Локомотива» (Даниил Тесанов) и два — «Витязя».

29 декабря «Локомотив» сыграет на выезде с минским «Динамо». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 32 матчах и проиграли в 9. На счету команды 66 очков.

Алла Чижова