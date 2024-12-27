Власти Ростова выселяют через суд из аварийного дома по Нариманова 44 семьи

Вопрос о расселении 44 семей, проживающих в аварийном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону, решается в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на конец октября, муниципалитет выкупил у собственников уже более половины жилых помещений на общую сумму почти 107 млн руб. Из 140 жилых помещений частной формы собственности изъято 88 помещений, в том числе 79 помещений выкуплено по соглашениям с собственниками, еще девять — на основании судебных решений.

Кристина Федичкина